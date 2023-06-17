Несветайлова Ольга Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Несветайлова Мария Моисеевна
Отец ребёнка: Несветайлов Моисей Павлович
Рождение ребёнка
31.07.1926
Сын: Несветайлов Илья Моисеевич
Отец ребёнка: Несветайлов Моисей Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Несветайлов Петр Моисеевич
Отец ребёнка: Несветайлов Моисей Павлович
Смерть
Неизвестно