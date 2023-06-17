Несветайлова Ольга Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Несветайлова Ольга Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Несветайлова Мария Моисеевна

Отец ребёнка: Несветайлов Моисей Павлович

Рождение ребёнка
31.07.1926

Сын: Несветайлов Илья Моисеевич

Отец ребёнка: Несветайлов Моисей Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Несветайлов Петр Моисеевич

Отец ребёнка: Несветайлов Моисей Павлович

Смерть
Неизвестно