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Кузнецов Фëдор Никитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1819 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1839

Отец: Кузнецов Никита Иванович

Мать: ?

Смерть
Неизвестно
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