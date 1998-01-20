Доценко (Доценко) Галина Филипповна
Место рождения
Дата рождения19.01.1917
Дата смерти20.01.1998
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1917
Отец: Доценко Филипп
Мать: Доценко Александра
Рождение ребёнка
24.10.1939
Дочь: Катина Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Матюнин Николай Иванович
Рождение ребёнка
22.06.1942
Сын: Матюнин Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Матюнин Николай Иванович
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Смерть
20.01.1998
Самара, Самара, Самарская область