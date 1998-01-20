Доценко (Доценко) Галина Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доценко (Доценко) Галина Филипповна

Место рождения

Головач, Полтавська область

Дата рождения

19.01.1917

Дата смерти

20.01.1998

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1917

Отец: Доценко Филипп

Мать: Доценко Александра

Головач, Полтавська область
Рождение ребёнка
24.10.1939

Дочь: Катина Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Матюнин Николай Иванович

Рождение ребёнка
22.06.1942

Сын: Матюнин Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Матюнин Николай Иванович

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Смерть
20.01.1998
Самара, Самара, Самарская область
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