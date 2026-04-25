Чуманова (Хаустова) Матрена Григорьевна 17.11.1904 — найти родственников по фамилии на Familio

Чуманова (Хаустова) Матрена Григорьевна

Автор
ЮШ
Шульгина Ю.

женский, родилась 17.11.1904

умерла 31.01.1987, Палатцы, Самарский район, Восточно-Казахстанская область

Супруги
Чуманов Филипп Корнеевич16.01.1904 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чуманов Филипп Корнеевич

Рождение ребёнка
12.02.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чуманов Филипп Корнеевич

Подгорное, Самарский район, Восточно-Казахстанская область

Рождение ребёнка
17.02.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чуманов Филипп Корнеевич

Подгорное, Самарский район, Восточно-Казахстанская область

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чуманов Филипп Корнеевич

Подгорное, Самарский район, Восточно-Казахстанская область

Рождение ребёнка
13.01.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чуманов Филипп Корнеевич

Подгорное, Самарский район, Восточно-Казахстанская область

Рождение ребёнка
25.01.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чуманов Филипп Корнеевич

Подгорное, Самарский район, Восточно-Казахстанская область

Рождение ребёнка
Около 1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чуманов Филипп Корнеевич

Подгорное, Самарский район, Восточно-Казахстанская область

Рождение ребёнка
Около 1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чуманов Филипп Корнеевич

Подгорное, Самарский район, Восточно-Казахстанская область

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чуманов Филипп Корнеевич

Подгорное, Самарский район, Восточно-Казахстанская область

Рождение ребёнка
04.06.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чуманов Филипп Корнеевич

Подгорное, Самарский район, Восточно-Казахстанская область

Рождение ребёнка
19.12.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чуманов Филипп Корнеевич

Палатцы, Самарский район, Восточно-Казахстанская область

Смерть
31.01.1987
Палатцы, Самарский район, Восточно-Казахстанская область

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