Чуманова (Хаустова) Матрена Григорьевна
женский, родилась 17.11.1904
умерла 31.01.1987, Палатцы, Самарский район, Восточно-Казахстанская область
Супруги
Чуманов Филипп Корнеевич16.01.1904 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.02.1924
Рождение ребёнка
17.02.1927
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
13.01.1932
Рождение ребёнка
25.01.1934
Рождение ребёнка
Около 1935
Рождение ребёнка
Около 1936
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
04.06.1943
Рождение ребёнка
19.12.1946
Палатцы, Самарский район, Восточно-Казахстанская область
Смерть
31.01.1987
Палатцы, Самарский район, Восточно-Казахстанская область