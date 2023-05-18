Агрипина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агрипина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.10.1840

Дочь: Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Чуриков Василий Федотович

Никольское, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.08.1842

Сын: Чуриков Авраам Васильевич

Отец ребёнка: Чуриков Василий Федотович

Никольское, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чуриков Василий Федотович

Смерть
Неизвестно
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