Буркеев Нагим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Буркеев ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Буркеева Сахипжамал
Узбекистан, Ташкентская обл., г. Чирчик
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Буркеева Сахипжамал
Место жительства
Неизвестно
Узбекистан, Ташкентская обл., г. Чирчик
Смерть
Неизвестно