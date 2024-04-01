Буркеев Нагим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буркеев Нагим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Буркеев ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буркеев Галим Нагимович

Мать ребёнка: Буркеева Сахипжамал

Узбекистан, Ташкентская обл., г. Чирчик
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буркеева Сахипжамал

Место жительства
Неизвестно
Узбекистан, Ташкентская обл., г. Чирчик
Смерть
Неизвестно
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