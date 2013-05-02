Кондин илья прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.05.1958
Дата смерти02.05.2013
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1958
Рождение ребёнка
29.01.1985
Мать ребёнка: Кондина людмила алексеевна
Рождение ребёнка
03.09.1986
Сын: Кондин станислав прокопьевич
Мать ребёнка: Кондина людмила алексеевна
Рождение ребёнка
19.11.1988
Сын: Кондин тимофей ильич
Мать ребёнка: Кондина людмила алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.05.2013