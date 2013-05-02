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Кондин илья прокопьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.1958

Дата смерти

02.05.2013

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1958

Отец: Кондин Прокопий петрович

Мать: Кондина софья константиновна

Рождение ребёнка
29.01.1985

Сын: Кондин владимир ильич

Мать ребёнка: Кондина людмила алексеевна

Рождение ребёнка
03.09.1986

Сын: Кондин станислав прокопьевич

Мать ребёнка: Кондина людмила алексеевна

Рождение ребёнка
19.11.1988

Сын: Кондин тимофей ильич

Мать ребёнка: Кондина людмила алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондина людмила алексеевна

Смерть
02.05.2013
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