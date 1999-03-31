Костерин Вячеслав Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКостерин Вячеслав Александрович

Костерин Вячеслав Александрович

Место рождения

Пенза, город Пенза, Пензенская область

Дата рождения

16.11.1972

Дата смерти

31.03.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1972

Отец: Костерин Александр

Мать: не указана

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
18.06.1994

Сын: Костерин Артем Вячеславович

Мать ребёнка: Костерина Елена Петровна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костерина Елена Петровна

Место жительства
Неизвестно
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Смерть
31.03.1999
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Причина смерти: убит
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close