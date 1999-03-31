Костерин Вячеслав Александрович
Место рождения
Дата рождения16.11.1972
Дата смерти31.03.1999
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1972
Отец: Костерин Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.06.1994
Сын: Костерин Артем Вячеславович
Мать ребёнка: Костерина Елена Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Костерина Елена Петровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
31.03.1999
Причина смерти: убит