Булгаков Кирилл
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.09.1925
Дочь: Притулина Анастасия
Мать ребёнка: Булгакова Анна
С. Покровка, Бузулук
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Булгаков Иван
Мать ребёнка: Булгакова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Мать ребёнка: Булгакова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пахомова Екатерина
Мать ребёнка: Булгакова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Булгакова Анна
Смерть
Неизвестно