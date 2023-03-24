Булгаков Кирилл — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булгаков Кирилл

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.09.1925

Дочь: Притулина Анастасия

Мать ребёнка: Булгакова Анна

С. Покровка, Бузулук
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Булгаков Иван

Мать ребёнка: Булгакова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Булгакова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пахомова Екатерина

Мать ребёнка: Булгакова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булгакова Анна

Смерть
Неизвестно
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