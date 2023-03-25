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Копылов Константин Владимирович
Копылов Константин Владимирович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.06.1981
Пол
Мужской
Отец
Копылов Владимир Григорьевич
1951 г.р.
Мать
Копылова (Гуськова) Ольга Васильевна
1952 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1981
Отец:
Копылов Владимир Григорьевич
Мать:
Копылова Ольга Васильевна
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