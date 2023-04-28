Воронцова Евдокия Алексеева
Место рождения
Дата рождения19.02.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Алексей Львов
Мать: Марина Дорофеева
Дочь: Бадулина Татьяна Карповна
Отец ребёнка: Воронцов Карп Никитин
Отец ребёнка: Воронцов Карп Никитин
Дочь: Барабанчикова Анна Карповна
Отец ребёнка: Воронцов Карп Никитин
Дочь: Воронцова Дарья Карповна
Отец ребёнка: Воронцов Карп Никитин
Отец ребёнка: Воронцов Карп Никитин
Дочь: Галактионова Феодосия Карповна
Отец ребёнка: Воронцов Карп Никитин
Дочь: Захарова Екатерина Карповна
Отец ребёнка: Воронцов Карп Никитин
Сын: Воронцов Алексей Карпович
Отец ребёнка: Воронцов Карп Никитин
Дочь: Воронцова Матрона Карповна
Отец ребёнка: Воронцов Карп Никитин
Отец ребёнка: Воронцов Карп Никитин
Дочь: Пылаева Мария Карповна
Отец ребёнка: Воронцов Карп Никитин
Отец ребёнка: Воронцов Карп Никитин
Сын: Воронцов Василий Карпович
Отец ребёнка: Воронцов Карп Никитин
Дочь: Воронцова Параскева Карповна
Отец ребёнка: Воронцов Карп Никитин