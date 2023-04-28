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Воронцова Евдокия Алексеева

Место рождения

Мятлево, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

19.02.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1862

Отец: Алексей Львов

Мать: Марина Дорофеева

Мятлево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Крещение
22.02.1862
Бракосочетание
28.01.1879

Муж: Воронцов Карп Никитин

Рождение ребёнка
07.01.1880

Дочь: Бадулина Татьяна Карповна

Отец ребёнка: Воронцов Карп Никитин

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.12.1881

Сын: Воронцов Стефан Карпович

Отец ребёнка: Воронцов Карп Никитин

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.12.1883

Дочь: Барабанчикова Анна Карповна

Отец ребёнка: Воронцов Карп Никитин

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.03.1886

Дочь: Воронцова Дарья Карповна

Отец ребёнка: Воронцов Карп Никитин

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.04.1887

Сын: Воронцов Иван Карпович

Отец ребёнка: Воронцов Карп Никитин

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.05.1888

Дочь: Галактионова Феодосия Карповна

Отец ребёнка: Воронцов Карп Никитин

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.11.1890

Дочь: Захарова Екатерина Карповна

Отец ребёнка: Воронцов Карп Никитин

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.03.1893

Сын: Воронцов Алексей Карпович

Отец ребёнка: Воронцов Карп Никитин

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.11.1894

Дочь: Воронцова Матрона Карповна

Отец ребёнка: Воронцов Карп Никитин

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.06.1896

Сын: Воронцов Петр Карпович

Отец ребёнка: Воронцов Карп Никитин

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.01.1898

Дочь: Пылаева Мария Карповна

Отец ребёнка: Воронцов Карп Никитин

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.06.1900

Сын: Воронцов Петр Карпович

Отец ребёнка: Воронцов Карп Никитин

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.07.1901

Сын: Воронцов Василий Карпович

Отец ребёнка: Воронцов Карп Никитин

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.10.1902

Дочь: Воронцова Параскева Карповна

Отец ребёнка: Воронцов Карп Никитин

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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