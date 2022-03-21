Дёмина (Мешкова) Зоя Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1932
Дата смерти21.03.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1932
Отец: Мешков Николай Иванович
Мать: Мешкова Фёкла Филипповна
Рождение ребёнка
17.05.1953
Дочь: Мартьянова Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Дёмин Василий Петрович
Рождение ребёнка
22.06.1958
Дочь: Сычёва Тамара Васильевна
Отец ребёнка: Дёмин Василий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дёмин Адександр Васильевич
Отец ребёнка: Дёмин Василий Петрович
Смерть
21.03.2022