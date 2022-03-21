Дёмина (Мешкова) Зоя Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дёмина (Мешкова) Зоя Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1932

Дата смерти

21.03.2022

Пол

Женский

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1932

Отец: Мешков Николай Иванович

Мать: Мешкова Фёкла Филипповна

Рождение ребёнка
17.05.1953

Дочь: Мартьянова Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Дёмин Василий Петрович

Рождение ребёнка
22.06.1958

Дочь: Сычёва Тамара Васильевна

Отец ребёнка: Дёмин Василий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дёмин Василий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дёмин Адександр Васильевич

Отец ребёнка: Дёмин Василий Петрович

Смерть
21.03.2022
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