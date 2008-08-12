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Гильфанова Хадича Фатыховна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

12.08.2008

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
1940 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Гильфанов Фатых

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.01.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гильфанов Габдулла Загидуллович

Рождение ребёнка
01.05.1940

Дочь: Юсупова Нурия Габдулловна

Отец ребёнка: Гильфанов Габдулла Загидуллович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гильфанов Мансур Габдуллович

Отец ребёнка: Гильфанов Габдулла Загидуллович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гильфанов Габдулла Загидуллович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гильфанов Габдулла Загидуллович

Смерть
12.08.2008
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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