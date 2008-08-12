Гильфанова Хадича Фатыховна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти12.08.2008
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Гильфанов Фатых
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.01.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гильфанов Габдулла Загидуллович
Рождение ребёнка
01.05.1940
Дочь: Юсупова Нурия Габдулловна
Отец ребёнка: Гильфанов Габдулла Загидуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гильфанов Мансур Габдуллович
Отец ребёнка: Гильфанов Габдулла Загидуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гильфанов Габдулла Загидуллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.08.2008