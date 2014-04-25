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Павлова Нонна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1931

Дата смерти

25.04.2014

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Тимофеевна

Отец ребёнка: Павлов Тимофей Спиридонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Александр Тимофеевич

Отец ребёнка: Павлов Тимофей Спиридонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Леонид (Алексей) Александрович

Отец ребёнка: Павлов Тимофей Спиридонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Тимофей Спиридонович

Место жительства
Неизвестно
Коловодь, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
25.04.2014
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