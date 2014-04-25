Павлова Нонна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.1931
Дата смерти25.04.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Тимофеевна
Отец ребёнка: Павлов Тимофей Спиридонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлов Александр Тимофеевич
Отец ребёнка: Павлов Тимофей Спиридонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлов Леонид (Алексей) Александрович
Отец ребёнка: Павлов Тимофей Спиридонович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Коловодь, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
25.04.2014