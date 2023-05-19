Иванов Иван Алексеев
Место рожденияТемниковский уезд, Тамбовская губ.
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Иванов Алексей
Мать: не указана
Темниковский уезд, Тамбовская губ.
Рождение ребёнка
1888
Сын: Иванов Флор Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1896
Сын: Иванов Андрей Иванов
Мать ребёнка: Иванова Прасковья Георгиева
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Иванова Прасковья Георгиева
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
01.05.1901
Сын: Иванов Петр Иванов
Мать ребёнка: Иванова Прасковья Георгиева
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
15.06.1907
Сын: Иванов Федор Иванов
Мать ребёнка: Иванова Прасковья Георгиева
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
28.10.1911
Сын: Иванов Яков Иванов
Мать ребёнка: Иванова Прасковья Георгиева
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
02.02.1914
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Иванова Прасковья Георгиева
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
22.09.1915
Дочь: Ираида Иванова
Мать ребёнка: Иванова Прасковья Георгиева
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Иванова Прасковья Георгиева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно