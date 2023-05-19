Иванов Иван Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Иван Алексеев

Иванов Иван Алексеев

Место рождения

Темниковский уезд, Тамбовская губ.

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Иванов Алексей

Мать: не указана

Темниковский уезд, Тамбовская губ.
Рождение ребёнка
1888

Сын: Иванов Флор Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Иванов Андрей Иванов

Мать ребёнка: Иванова Прасковья Георгиева

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
1898

Сын: Иванов Василий Иванов

Мать ребёнка: Иванова Прасковья Георгиева

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
01.05.1901

Сын: Иванов Петр Иванов

Мать ребёнка: Иванова Прасковья Георгиева

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
15.06.1907

Сын: Иванов Федор Иванов

Мать ребёнка: Иванова Прасковья Георгиева

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
28.10.1911

Сын: Иванов Яков Иванов

Мать ребёнка: Иванова Прасковья Георгиева

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
02.02.1914

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Иванова Прасковья Георгиева

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
22.09.1915

Дочь: Ираида Иванова

Мать ребёнка: Иванова Прасковья Георгиева

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
1918

Сын: Иванов Александр Иванов

Мать ребёнка: Иванова Прасковья Георгиева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Прасковья Георгиева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно