Сагида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сагида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Динмухаметов Ибрагим

Отец ребёнка: Динмухамет

Рождение ребёнка
1821

Сын: Динмухаметов Юсуф

Отец ребёнка: Динмухамет

Большой Салтык Тетюшского уезда Казанской Губернии
Рождение ребёнка
1824

Сын: Динмухаметов Юнус

Отец ребёнка: Динмухамет

Большой Салтык Тетюшского уезда Казанской Губернии
Смерть
Неизвестно
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