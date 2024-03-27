Сагида
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1818
Сын: Динмухаметов Ибрагим
Отец ребёнка: Динмухамет
Рождение ребёнка
1821
Сын: Динмухаметов Юсуф
Отец ребёнка: Динмухамет
Большой Салтык Тетюшского уезда Казанской Губернии
Рождение ребёнка
1824
Сын: Динмухаметов Юнус
Отец ребёнка: Динмухамет
Большой Салтык Тетюшского уезда Казанской Губернии
Смерть
Неизвестно