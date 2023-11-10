Белослудцева (Шадрина) Мария Кирьяковна
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смерти1995
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Шадрин Кирьяк
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.09.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Белослудцев Яков Архипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Белослудцев Яков Архипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1995
Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область