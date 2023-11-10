Белослудцева (Шадрина) Мария Кирьяковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белослудцева (Шадрина) Мария Кирьяковна

Место рождения

Заводоуковск, Заводоуковский, Тюменская область

Дата рождения

1907

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1905 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АИ
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Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Шадрин Кирьяк

Мать: не указана

Заводоуковск, Заводоуковский, Тюменская область
Рождение ребёнка
06.09.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белослудцев Яков Архипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белослудцев Яков Архипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белослудцев Яков Архипович

Смерть
1995
Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
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