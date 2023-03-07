Стародумова Евдокия Савинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стародумова Евдокия Савинова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

После 1826

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1770 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Стародумов Афонасий Андреев

Отец ребёнка: Стародумов Андрей Федоров

Варашевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Стародумов Аверкий Андреев

Отец ребёнка: Стародумов Андрей Федоров

Варашевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Стародумов Христафор Андреев

Отец ребёнка: Стародумов Андрей Федоров

Варашевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Агафия Андреева

Отец ребёнка: Стародумов Андрей Федоров

Варашевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стародумов Андрей Федоров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Варашевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1826
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