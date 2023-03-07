Стародумова Евдокия Савинова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1772
Дата смертиПосле 1826
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Стародумов Афонасий Андреев
Отец ребёнка: Стародумов Андрей Федоров
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Стародумов Аверкий Андреев
Отец ребёнка: Стародумов Андрей Федоров
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Стародумов Христафор Андреев
Отец ребёнка: Стародумов Андрей Федоров
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Агафия Андреева
Отец ребёнка: Стародумов Андрей Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1826