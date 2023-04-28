Федорченко Парфений
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1900 ст.
Сын: Федорченко Павел Парфеньевич
Мать ребёнка: Федорченко Прасковья Филипповна
Место жительства
1900 ст.
Крестьянин села Варваровка Павлоградского уезда Екатеринославской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно