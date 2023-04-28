Федорченко Парфений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорченко Парфений

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1900 ст.

Сын: Федорченко Павел Парфеньевич

Мать ребёнка: Федорченко Прасковья Филипповна

Место жительства
1900 ст.
Крестьянин села Варваровка Павлоградского уезда Екатеринославской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорченко Прасковья Филипповна

Смерть
Неизвестно
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