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Беклемышев Виталий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1981

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1981

Отец: Беклемышев Сергей Михайлович

Мать: Беклемышева Надежда Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беклемышева (Наводникова) Анастасия Валерьевна

Рождение ребёнка
11.04.2007

Дочь: Беклемышева Ирина Витальевна

Мать ребёнка: Беклемышева (Наводникова) Анастасия Валерьевна

Рождение ребёнка
13.12.2013

Дочь: Беклемышева Марина Витальевна

Мать ребёнка: Беклемышева (Наводникова) Анастасия Валерьевна

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