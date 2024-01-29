Беклемышев Виталий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1981
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.04.2007
Дочь: Беклемышева Ирина Витальевна
Мать ребёнка: Беклемышева (Наводникова) Анастасия Валерьевна
Рождение ребёнка
13.12.2013
Дочь: Беклемышева Марина Витальевна
Мать ребёнка: Беклемышева (Наводникова) Анастасия Валерьевна