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Якобсон Леонтий

Место рождения

Staryy Olov, Chernyshevskiy Rayon, Zabaykalsky Krai, Russian Federation

Дата рождения

07.02.1900

Дата смерти

05.02.1985

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1900

Отец: Якобсон Давыд

Мать: Якобсон Раиса

Staryy Olov, Chernyshevskiy Rayon, Zabaykalsky Krai, Russian Federation
Бракосочетание
1927

Жена: Якобсон Анна

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Раиса

Мать ребёнка: Якобсон Анна

Рождение ребёнка
01.06.1930

Дочь: Иоффе Клара

Мать ребёнка: Якобсон Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Котовская ?

Мать ребёнка: Якобсон Анна

Упоминание
Неизвестно
Родился в 1900 г., д. Старый Олов Сретенского р-на Забайкальской обл.; еврей; Начальник Ороченского продснаба. Проживал: на прииске 2-ой Орочен Алданского района ЯАССР.. Арестован 23 декабря 1937 г. А... Показать все
Похороны
После 05.02.1985
Иркутское Новоленинское кладбище
Смерть
05.02.1985
Irkutsk, Gorod Irkutsk, Irkutsk Oblast, Russian Federation
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