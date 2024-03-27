Якобсон Леонтий
Место рожденияStaryy Olov, Chernyshevskiy Rayon, Zabaykalsky Krai, Russian Federation
Дата рождения07.02.1900
Дата смерти05.02.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1900
Отец: Якобсон Давыд
Мать: Якобсон Раиса
Staryy Olov, Chernyshevskiy Rayon, Zabaykalsky Krai, Russian Federation
Бракосочетание
1927
Жена: Якобсон Анна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Раиса
Мать ребёнка: Якобсон Анна
Рождение ребёнка
01.06.1930
Дочь: Иоффе Клара
Мать ребёнка: Якобсон Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Котовская ?
Мать ребёнка: Якобсон Анна
Упоминание
Неизвестно
Родился в 1900 г., д. Старый Олов Сретенского р-на Забайкальской обл.; еврей; Начальник Ороченского продснаба. Проживал: на прииске 2-ой Орочен Алданского района ЯАССР.. Арестован 23 декабря 1937 г. А... Показать все
Похороны
После 05.02.1985
Иркутское Новоленинское кладбище
Смерть
05.02.1985
Irkutsk, Gorod Irkutsk, Irkutsk Oblast, Russian Federation