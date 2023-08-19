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Насыров Нигматзян

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Насыров Минехан

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Насыров Рахимжан

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Насыров Гарифжан

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Насыров Галимжан

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно