(Лётова) Прасковья Тихонова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1816
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816
Отец: Тихон Семенов
Мать: Дарья Васильева
Упоминание
1828
Ивановская, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
14.02.1840
Сын: Лётов Лев Семенов
Отец ребёнка: Лётов Семен Андреев
Рождение ребёнка
15.03.1844
Дочь: Дарья Семенова
Отец ребёнка: Лётов Семен Андреев
Рождение ребёнка
Вычислено 1850
Сын: Лётов Родион Семенов
Отец ребёнка: Лётов Семен Андреев
Рождение ребёнка
Около 1855
Отец ребёнка: Лётов Семен Андреев
Рождение ребёнка
07.02.1858
Сын: Лётов Савва Семенов
Отец ребёнка: Лётов Семен Андреев
Рождение ребёнка
07.02.1858
Сын: Лётов Ермил Семенов
Отец ребёнка: Лётов Семен Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лётов Семен Андреев
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858