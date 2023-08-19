(Лётова) Прасковья Тихонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лётова) Прасковья Тихонова

Место рождения

Михали, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: Тихон Семенов

Мать: Дарья Васильева

Михали, Егорьевск, Московская область
Упоминание
1828
Ивановская, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
14.02.1840

Сын: Лётов Лев Семенов

Отец ребёнка: Лётов Семен Андреев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
15.03.1844

Дочь: Дарья Семенова

Отец ребёнка: Лётов Семен Андреев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1850

Сын: Лётов Родион Семенов

Отец ребёнка: Лётов Семен Андреев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Лётов Василий Семенов

Отец ребёнка: Лётов Семен Андреев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
07.02.1858

Сын: Лётов Савва Семенов

Отец ребёнка: Лётов Семен Андреев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
07.02.1858

Сын: Лётов Ермил Семенов

Отец ребёнка: Лётов Семен Андреев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лётов Семен Андреев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
После 1858
Тимшино, Егорьевск, Московская область