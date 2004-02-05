Спигина Назарова (Крошкина) Антонина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1925
Дата смерти05.02.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1925
Отец: Крошкин Сергей
Мать: Мария
Рождение ребёнка
08.02.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Спигин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Спигин Иван Иванович
Смерть
05.02.2004
Казахстан, Актау
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Казахстан, Актау