Спигина Назарова (Крошкина) Антонина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСпигина Назарова (Крошкина) Антонина Сергеевна

Спигина Назарова (Крошкина) Антонина Сергеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1925

Дата смерти

05.02.2004

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1925

Отец: Крошкин Сергей

Мать: Мария

Рождение ребёнка
08.02.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Спигин Иван Иванович

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Спигин Иван Иванович

Смерть
05.02.2004
Казахстан, Актау
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Казахстан, Актау
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close