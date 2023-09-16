Лаврицкая Лея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаврицкая Лея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Лазинская ???

Рождение ребёнка
1896

Сын: Лаврицкий Григорий Ицхокович

Отец ребёнка: Лаврицкий Ицхок-Хаим Меер-Лейбоб

Рождение ребёнка
07.11.1908

Дочь: Кербель Фрейда Ицхоковна

Отец ребёнка: Лаврицкий Ицхок-Хаим Меер-Лейбоб

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лаврицкий Тимофей Ицхокович

Отец ребёнка: Лаврицкий Ицхок-Хаим Меер-Лейбоб

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лаврицкий Юлий Ицхокович

Отец ребёнка: Лаврицкий Ицхок-Хаим Меер-Лейбоб

Смерть
Неизвестно
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