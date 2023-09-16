Лаврицкая Лея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Лазинская ???
Рождение ребёнка
1896
Сын: Лаврицкий Григорий Ицхокович
Отец ребёнка: Лаврицкий Ицхок-Хаим Меер-Лейбоб
Рождение ребёнка
07.11.1908
Дочь: Кербель Фрейда Ицхоковна
Отец ребёнка: Лаврицкий Ицхок-Хаим Меер-Лейбоб
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лаврицкий Тимофей Ицхокович
Отец ребёнка: Лаврицкий Ицхок-Хаим Меер-Лейбоб
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лаврицкий Ицхок-Хаим Меер-Лейбоб
Смерть
Неизвестно