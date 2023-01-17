Семененко Семён Климович
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Семененко Клим Ларионович
Мать: Анна Степановна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Семененко Демид Семенович
Мать ребёнка: Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Семененко Митрофан Семенович
Мать ребёнка: Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Семененко Леонтий Семёнович
Мать ребёнка: Мария Дмитриевна
Смерть
Неизвестно