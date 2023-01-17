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Семененко Семён Климович

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Место рождения

Мурафа, Харківська область

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Семененко Клим Ларионович

Мать: Анна Степановна

Мурафа, Харківська область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Семененко Демид Семенович

Мать ребёнка: Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
1853

Сын: Семененко Митрофан Семенович

Мать ребёнка: Мария Дмитриевна

Мурафа, Харківська область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Семененко Леонтий Семёнович

Мать ребёнка: Мария Дмитриевна

Мурафа, Харківська область
Смерть
Неизвестно
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