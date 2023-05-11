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Коптяев Александр Федорович

Место рождения

Россия

Дата рождения

1929

Дата смерти

1992

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Коптяев Федор Тимофеевич

Мать: Коптяева Александра Илларионовна

Россия
Рождение ребёнка
1959

Сын: Коптяев Петр

Мать ребёнка: Коптяева Надежда Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коптяева Надежда Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коптяева Надежда Григорьевна

Смерть
1992
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