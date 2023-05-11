Коптяев Александр Федорович
Место рожденияРоссия
Дата рождения1929
Дата смерти1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Россия
Рождение ребёнка
1959
Сын: Коптяев Петр
Мать ребёнка: Коптяева Надежда Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коптяева Надежда Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1992