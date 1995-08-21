Лукъянчиков Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1937
Дата смерти21.08.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.11.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лариса Васильевна
Рождение ребёнка
23.02.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лариса Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лариса Васильевна
Смерть
21.08.1995