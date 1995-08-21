Лукъянчиков Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукъянчиков Анатолий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1937

Дата смерти

21.08.1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1947 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.11.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лариса Васильевна

Рождение ребёнка
23.02.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лариса Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лариса Васильевна

Смерть
21.08.1995
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