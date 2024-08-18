Valdmane (Стукач) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1959
Отец: Стукач Алексей Фёдорович
Мать: (Новожилова) Анастасия
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.11.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
07.03.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан