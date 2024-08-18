Valdmane (Стукач) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Valdmane (Стукач) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1959

Пол

Женский

Отец

1925 г.р.

Мать

1924 г.р.

Дети

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Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1959

Отец: Стукач Алексей Фёдорович

Мать: (Новожилова) Анастасия

Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.11.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
07.03.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

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