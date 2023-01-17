(Зыкова) Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Зыкова) Лидия

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Место рождения

Горловка

Дата рождения

23.08.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1903 г.р.

Дети

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Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1930

Отец: Зыков Михаил Петрович

Мать: Зыкова Парасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Михайлович

Смерть
Неизвестно
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