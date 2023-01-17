(Зыкова) Лидия
Место рождения
Дата рождения23.08.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1930
Отец: Зыков Михаил Петрович
Мать: Зыкова Парасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Михайлович
Смерть
Неизвестно