Солдатов Иван Александрович
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Солдатов Александр Михайлович
Мать: Солдатова Агафья
Рождение ребёнка
1845
Сын: Солдатов Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Солдатова Феодосия Егоровна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Солдатов Алексей Иванович
Мать ребёнка: Солдатова Феодосия Егоровна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Солдатов Василий Иванович
Мать ребёнка: Солдатова Феодосия Егоровна
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Солдатова Феодосия Егоровна
Рождение ребёнка
1862
Сын: Солдатов Герасим Иванович
Мать ребёнка: Солдатова Феодосия Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно