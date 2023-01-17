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Солдатов Иван Александрович

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Место рождения

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Солдатов Александр Михайлович

Мать: Солдатова Агафья

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1845

Сын: Солдатов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Солдатова Феодосия Егоровна

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1849

Сын: Солдатов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Солдатова Феодосия Егоровна

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1851

Сын: Солдатов Василий Иванович

Мать ребёнка: Солдатова Феодосия Егоровна

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1855

Сын: Солдатов Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Солдатова Феодосия Егоровна

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1862

Сын: Солдатов Герасим Иванович

Мать ребёнка: Солдатова Феодосия Егоровна

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солдатова Феодосия Егоровна

Смерть
Неизвестно
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