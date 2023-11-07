Кудряков Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Кудрякова Фекла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кудякова Мария Васильевна на
Мать ребёнка: Кудрякова Фекла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кудяков Николай Василтевиич
Мать ребёнка: Кудрякова Фекла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кудякова Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Кудрякова Фекла