Кудряков Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудряков Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Кудрякова Фекла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кудякова Мария Васильевна на

Мать ребёнка: Кудрякова Фекла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудяков Николай Василтевиич

Мать ребёнка: Кудрякова Фекла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кудякова Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Кудрякова Фекла

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