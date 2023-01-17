Зайцев Николай Степанович
Место рождения
Дата рождения01.12.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1890
Отец: Зайцев Степан Степанович
Мать: Зайцева Мария Гавриловна
Бракосочетание
19.02.1910
Бракосочетание
19.02.1910
Жена: не указана
Балчыклы, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1925
Сын: Зайцев Афанасий Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1926
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно