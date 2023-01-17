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Зайцев Николай Степанович

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Место рождения

Клятле, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

01.12.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1890

Отец: Зайцев Степан Степанович

Мать: Зайцева Мария Гавриловна

Клятле, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
19.02.1910

Жена: Зайцева Параскева Никифоровна

Бракосочетание
19.02.1910

Жена: не указана

Балчыклы, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1925

Сын: Зайцев Афанасий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Клятле, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1926

Сын: Зайцев Михаил Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Клятле, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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