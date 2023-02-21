Солдатова Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.06.1911
Дочь: Елена Евсеевна
Отец ребёнка: Солдатов Евсей Карпович
Рождение ребёнка
25.08.1913
Отец ребёнка: Солдатов Евсей Карпович
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Солдатов Евсей Карпович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно