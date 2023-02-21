Солдатова Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдатова Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.06.1911

Дочь: Елена Евсеевна

Отец ребёнка: Солдатов Евсей Карпович

Рождение ребёнка
25.08.1913

Сын: Солдатов Андрей Евсеевич

Отец ребёнка: Солдатов Евсей Карпович

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Солдатов Иван Евсеевич

Отец ребёнка: Солдатов Евсей Карпович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солдатов Евсей Карпович

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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