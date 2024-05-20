Крутиков Дмитрий Куприянович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Крутиков Дмитрий Куприянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Крутиков Куприян

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Крутикова) Варвара Дмитриевна

Мать ребёнка: Крутикова Пелагея Кузьмовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крутиков Пётр Дмитриевич

Мать ребёнка: Крутикова Пелагея Кузьмовна

Рождение ребёнка
03.02.1900

Дочь: Овчаренко (Крутикова) Агафья Дмитриевна

Мать ребёнка: Крутикова Пелагея Кузьмовна

с.Чергачак, Ойротская губерния
Смерть
Неизвестно

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