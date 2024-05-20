Крутиков Дмитрий Куприянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Крутиков Куприян
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Крутикова) Варвара Дмитриевна
Мать ребёнка: Крутикова Пелагея Кузьмовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Крутикова Пелагея Кузьмовна
Рождение ребёнка
03.02.1900
Дочь: Овчаренко (Крутикова) Агафья Дмитриевна
Мать ребёнка: Крутикова Пелагея Кузьмовна
с.Чергачак, Ойротская губерния
Смерть
Неизвестно