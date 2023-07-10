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Ромашнева Наталья Александровна
Ромашнева Наталья Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.11.1980
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Харитонова Елена Сергеевна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1980
Отец: не указан
Мать:
Харитонова Елена Сергеевна
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