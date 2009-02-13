Бабак (Пересадькова) Нина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабак (Пересадькова) Нина Александровна

Место рождения

терны, Сумская область Ukraine

Дата рождения

01.02.1931

Дата смерти

13.02.2009

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

1906 г.р.

Дети

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Добавил:

КЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1931

Отец: Пересадько Александр Гаврилович

Мать: Пересадько Евдокия Платоновна

терны, Сумская область Ukraine
Рождение ребёнка
11.11.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бабак Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бабак Алексей Николаевич

терны, Сумская область Ukraine
Рождение ребёнка
1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бабак Алексей Николаевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
13.02.2009
терны, Сумская область Ukraine