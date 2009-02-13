Бабак (Пересадькова) Нина Александровна
Место рождениятерны, Сумская область Ukraine
Дата рождения01.02.1931
Дата смерти13.02.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1931
терны, Сумская область Ukraine
Рождение ребёнка
11.11.1956
Рождение ребёнка
1958
терны, Сумская область Ukraine
Рождение ребёнка
1963
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
13.02.2009
терны, Сумская область Ukraine