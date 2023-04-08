Костриков Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Кострикова П
Рождение ребёнка
14.03.1911
Дочь: Головченко Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Базюк Домна Антоновна
Рождение ребёнка
08.01.1914
Дочь: Базюк Нина Ивановна
Мать ребёнка: Базюк Домна Антоновна
Рождение ребёнка
25.11.1918
Мать ребёнка: Базюк Домна Антоновна
Рождение ребёнка
16.10.1925
Дочь: Соболева Александра Ивановна
Мать ребёнка: Базюк Домна Антоновна
Рождение ребёнка
10.11.1928
Дочь: Бурносова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Базюк Домна Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Базюк Иван Иванович
Мать ребёнка: Базюк Домна Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Базюк Домна Антоновна
Смерть
Неизвестно