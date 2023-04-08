Костриков Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костриков Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Кострикова П

Рождение ребёнка
14.03.1911

Дочь: Головченко Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Базюк Домна Антоновна

Рождение ребёнка
08.01.1914

Дочь: Базюк Нина Ивановна

Мать ребёнка: Базюк Домна Антоновна

Рождение ребёнка
25.11.1918

Сын: Базюк Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Базюк Домна Антоновна

Яшалта, Яшалтинский муниципальный район, Республика Калмыкия
Рождение ребёнка
16.10.1925

Дочь: Соболева Александра Ивановна

Мать ребёнка: Базюк Домна Антоновна

Яшалта, Яшалтинский муниципальный район, Республика Калмыкия
Рождение ребёнка
10.11.1928

Дочь: Бурносова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Базюк Домна Антоновна

Яшалта, Яшалтинский муниципальный район, Республика Калмыкия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Базюк Иван Иванович

Мать ребёнка: Базюк Домна Антоновна

Яшалта, Яшалтинский муниципальный район, Республика Калмыкия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Базюк Домна Антоновна

Смерть
Неизвестно
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