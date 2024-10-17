Дмитрий Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Михаил Яковлев
Мать: Марья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдакия Алексеева
Рождение ребёнка
1826
Сын: Василий Дмитриев
Мать ребёнка: Евдакия Алексеева
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Анна Дмитриева
Мать ребёнка: Евдакия Алексеева
Рождение ребёнка
1833
Сын: Прохор Дмитриев
Мать ребёнка: Евдакия Алексеева
Рождение ребёнка
1837
Сын: Михаил Дмитриев
Мать ребёнка: Евдакия Алексеева
Рождение ребёнка
1839
Сын: Никита Дмитриев
Мать ребёнка: Евдакия Алексеева
Смерть
Неизвестно