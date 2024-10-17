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Дмитрий Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Михаил Яковлев

Мать: Марья Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдакия Алексеева

Рождение ребёнка
1826

Сын: Василий Дмитриев

Мать ребёнка: Евдакия Алексеева

Овинищи, Судниковская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Анна Дмитриева

Мать ребёнка: Евдакия Алексеева

Овинищи, Судниковская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
1833

Сын: Прохор Дмитриев

Мать ребёнка: Евдакия Алексеева

Овинищи, Судниковская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
1837

Сын: Михаил Дмитриев

Мать ребёнка: Евдакия Алексеева

Овинищи, Судниковская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
1839

Сын: Никита Дмитриев

Мать ребёнка: Евдакия Алексеева

Овинищи, Судниковская волость, Рузский уезд
Смерть
Неизвестно

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