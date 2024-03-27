Колесников Иван Дмитриевич
Место рожденияПензенская обл., Кондольский р-н, д. Марьевка
Дата рождения06.11.1915
Дата смерти1954
ПолМужской
Дети
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- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1915
Отец: Колесников Дмитрий
Военная награда
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie16085219/
Рождение ребёнка
15.09.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Просвирнина (Куницына) Антонина Андреевна
Рождение ребёнка
11.03.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Просвирнина (Куницына) Антонина Андреевна
Смерть
1954