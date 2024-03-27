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Колесников Иван Дмитриевич

Место рождения

Пензенская обл., Кондольский р-н, д. Марьевка

Дата рождения

06.11.1915

Дата смерти

1954

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1915

Отец: Колесников Дмитрий

Мать: Колесников (Колесников) Анна

Военная награда
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie16085219/
Рождение ребёнка
15.09.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Просвирнина (Куницына) Антонина Андреевна

Рождение ребёнка
11.03.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Просвирнина (Куницына) Антонина Андреевна

Смерть
1954

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