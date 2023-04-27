Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетр

Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ильин Афанасий

Мать: Шатова Серафима Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Капитолина

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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