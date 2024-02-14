Головенко Корней — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головенко Корней

Место рождения

украина

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федорова (Головенко) Раиса

Мать ребёнка: Головенко (Крысина) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головенко Леонид

Мать ребёнка: Головенко (Крысина) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Головенко (Крысина) Анна

Рождение ребёнка
07.11.1939

Дочь: Рублевская (Головенко) Тамара

Мать ребёнка: Головенко (Крысина) Анна

Смерть
Около 1990
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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