Головенко Корней
Место рожденияукраина
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федорова (Головенко) Раиса
Мать ребёнка: Головенко (Крысина) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Головенко Леонид
Мать ребёнка: Головенко (Крысина) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Головенко (Крысина) Анна
Рождение ребёнка
07.11.1939
Дочь: Рублевская (Головенко) Тамара
Мать ребёнка: Головенко (Крысина) Анна
Смерть
Около 1990
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно