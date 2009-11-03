Хусаинов Рауф Фаткуллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1932
Дата смерти03.11.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1932
Отец: не указан
Мать: Хусаинова Манаура
Рождение ребёнка
09.05.1956
Дочь: Дусмухметова Райся Рауфовна
Мать ребёнка: Хусаинова Рамзия Мутигулловна
Рождение ребёнка
17.06.1958
Дочь: Салихова Венера Рауфовна
Мать ребёнка: Хусаинова Рамзия Мутигулловна
Рождение ребёнка
21.04.1960
Дочь: Будовских Розия Рауфовна
Мать ребёнка: Хусаинова Рамзия Мутигулловна
Рождение ребёнка
06.08.1971
Мать ребёнка: Хусаинова Рамзия Мутигулловна
Рождение ребёнка
01.06.1974
Дочь: Абдулина Зульфия Рауфовна
Мать ребёнка: Хусаинова Рамзия Мутигулловна
Смерть
03.11.2009