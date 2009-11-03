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Хусаинов Рауф Фаткуллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1932

Дата смерти

03.11.2009

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1932

Отец: не указан

Мать: Хусаинова Манаура

Рождение ребёнка
09.05.1956

Дочь: Дусмухметова Райся Рауфовна

Мать ребёнка: Хусаинова Рамзия Мутигулловна

Рождение ребёнка
17.06.1958

Дочь: Салихова Венера Рауфовна

Мать ребёнка: Хусаинова Рамзия Мутигулловна

Рождение ребёнка
21.04.1960

Дочь: Будовских Розия Рауфовна

Мать ребёнка: Хусаинова Рамзия Мутигулловна

Рождение ребёнка
06.08.1971

Сын: Хусаинов Фарит Рауфович

Мать ребёнка: Хусаинова Рамзия Мутигулловна

Рождение ребёнка
01.06.1974

Дочь: Абдулина Зульфия Рауфовна

Мать ребёнка: Хусаинова Рамзия Мутигулловна

Смерть
03.11.2009