Кушко (Данилейко) Ульяна Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кушко (Данилейко) Ульяна Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.02.1921

Дата смерти

13.04.2007

Пол

Женский

Добавил:

ЖД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1921

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.05.1946

Дочь: Кисельникова Галина Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
17.01.1951

Дочь: Демидова Татьяна Кузьминична

Отец ребёнка: Кушко Кузьма Устинович

Рождение ребёнка
17.07.1954

Дочь: Чернова Тамара Кузьминична

Отец ребёнка: Кушко Кузьма Устинович

Рождение ребёнка
06.05.1961

Сын: Кушка Александр Кузьмич

Отец ребёнка: Кушко Кузьма Устинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калюжный Валерий Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
13.04.2007
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