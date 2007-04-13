Кушко (Данилейко) Ульяна Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.02.1921
Дата смерти13.04.2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1921
Отец: не указан
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.05.1946
Дочь: Кисельникова Галина Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
17.01.1951
Дочь: Демидова Татьяна Кузьминична
Отец ребёнка: Кушко Кузьма Устинович
Рождение ребёнка
17.07.1954
Дочь: Чернова Тамара Кузьминична
Отец ребёнка: Кушко Кузьма Устинович
Рождение ребёнка
06.05.1961
Отец ребёнка: Кушко Кузьма Устинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калюжный Валерий Михайлович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
13.04.2007