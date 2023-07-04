Доренская Пелагея Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДоренская Пелагея Борисовна

Доренская Пелагея Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Доренская Александра Игнатовна

Отец ребёнка: Доренский Игнат Михайлович

Конарево, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Доренский Савелий Игнатович

Отец ребёнка: Доренский Игнат Михайлович

Конарево, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Доренская Лукерья Игнатовна

Отец ребёнка: Доренский Игнат Михайлович

Конарево, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
Неизвестно