Доренская Пелагея Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Доренская Александра Игнатовна
Отец ребёнка: Доренский Игнат Михайлович
Рождение ребёнка
1842
Сын: Доренский Савелий Игнатович
Отец ребёнка: Доренский Игнат Михайлович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Доренская Лукерья Игнатовна
Отец ребёнка: Доренский Игнат Михайлович
Работа или профессия
Неизвестно