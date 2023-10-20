Колот Диомид Диомидов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колот Диомид Диомидов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1868

Отец: Колот Демид Иванович

Мать: Катрушенко Феодосия Вуколовна

Рождение ребёнка
28.03.1889

Дочь: Колот Матрона Диомидова

Мать ребёнка: Бортченко Татьяна Прокофьевна

Рождение ребёнка
05.10.1890

Дочь: Колот Харитина Диомидова

Мать ребёнка: Бортченко Татьяна Прокофьевна

Рождение ребёнка
05.08.1905

Сын: Колот Дометий Диомидов

Мать ребёнка: Бортченко Татьяна Прокофьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бортченко Татьяна Прокофьевна

Смерть
Неизвестно
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