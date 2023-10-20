Колот Диомид Диомидов
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1868
Рождение ребёнка
28.03.1889
Дочь: Колот Матрона Диомидова
Мать ребёнка: Бортченко Татьяна Прокофьевна
Рождение ребёнка
05.10.1890
Дочь: Колот Харитина Диомидова
Мать ребёнка: Бортченко Татьяна Прокофьевна
Рождение ребёнка
05.08.1905
Мать ребёнка: Бортченко Татьяна Прокофьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно