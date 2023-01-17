Феофанов Петр Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Феофанов Иван Захарович
Мать: Феофанова Елена
Рождение ребёнка
30.08.1952
Дочь: Тагильцева Елена Петровна
Мать ребёнка: Феофанова Антонина Александровна
Новокузнецк
Рождение ребёнка
08.05.1959
Дочь: Баранова Вера Петровна
Мать ребёнка: Феофанова Антонина Александровна
Россия Кемеровская область, г.Новокузнецк
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кухнова Любовь Петровна
Мать ребёнка: Феофанова Антонина Александровна
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно