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Феофанов Петр Иванович

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Место рождения

Рязань, город Рязань, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Феофанов Иван Захарович

Мать: Феофанова Елена

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
30.08.1952

Дочь: Тагильцева Елена Петровна

Мать ребёнка: Феофанова Антонина Александровна

Новокузнецк
Рождение ребёнка
08.05.1959

Дочь: Баранова Вера Петровна

Мать ребёнка: Феофанова Антонина Александровна

Россия Кемеровская область, г.Новокузнецк
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кухнова Любовь Петровна

Мать ребёнка: Феофанова Антонина Александровна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно
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