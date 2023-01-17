Татищева (Андреевская) Авдотья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТатищева (Андреевская) Авдотья Васильевна

Татищева (Андреевская) Авдотья Васильевна

avatar

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1710

Дата смерти

1758

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1686 г.р.

Дети

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1714

Муж: Татищев Василий Никитич

Перемышль, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Супруг(-а): Анна Васильевна Татищева (Андриевская)
Рождение ребёнка
1717

Сын: Татищев Евграф Васильевич

Отец ребёнка: Татищев Василий Никитич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1758
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close