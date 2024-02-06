Перфильев Степан Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1795
Дата смерти01.02.1878
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1795
Отец: Перфильев Василий Федорович
Рождение ребёнка
19.01.1826
Сын: Перфильев Василий Степанович
Мать ребёнка: Перфильева Прасковья Семеновна
Рождение ребёнка
17.03.1836
Сын: Перфильев Сергей Степанович
Мать ребёнка: Перфильева Анастасия Сергеевна
Рождение ребёнка
04.10.1837
Сын: Перфильев Степан Степанович
Мать ребёнка: Перфильева Анастасия Сергеевна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Перфильева Варвара Степановна
Мать ребёнка: Перфильева Анастасия Сергеевна
Рождение ребёнка
09.05.1841
Сын: Перфильев Николай Степанович
Мать ребёнка: Перфильева Анастасия Сергеевна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Перфильев Александр Степанович
Мать ребёнка: Перфильева Анастасия Сергеевна
Рождение ребёнка
29.07.1849
Сын: Перфильев Яков Степанович
Мать ребёнка: Перфильева Анастасия Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.02.1878