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Перфильев Степан Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1795

Дата смерти

01.02.1878

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1795

Отец: Перфильев Василий Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1826

Сын: Перфильев Василий Степанович

Мать ребёнка: Перфильева Прасковья Семеновна

Рождение ребёнка
17.03.1836

Сын: Перфильев Сергей Степанович

Мать ребёнка: Перфильева Анастасия Сергеевна

Рождение ребёнка
04.10.1837

Сын: Перфильев Степан Степанович

Мать ребёнка: Перфильева Анастасия Сергеевна

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Перфильева Варвара Степановна

Мать ребёнка: Перфильева Анастасия Сергеевна

Рождение ребёнка
09.05.1841

Сын: Перфильев Николай Степанович

Мать ребёнка: Перфильева Анастасия Сергеевна

Рождение ребёнка
1846

Сын: Перфильев Александр Степанович

Мать ребёнка: Перфильева Анастасия Сергеевна

Рождение ребёнка
29.07.1849

Сын: Перфильев Яков Степанович

Мать ребёнка: Перфильева Анастасия Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перфильева Прасковья Семеновна

Смерть
01.02.1878
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