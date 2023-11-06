Веверица Сергей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веверица Сергей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Веверица Петр Никифорович

Мать: Желева Евгения Афанасьевна

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